La SEC lance un avertissement sur la bataille boursière autour de GameStop

par Sagarika Jaisinghani et Medha Singh

(Reuters) - Le régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), se mêle à la bataille boursière que se livrent des petits investisseurs et des fonds spéculatifs en les prévenant qu'il surveillait de près d'éventuelles irrégularités.

Depuis plusieurs jours, une coalition d'investisseurs individuels s'oppose à des investisseurs institutionnels spécialisés dans la vente à découvert, poussant certains à réclamer une intervention des autorités financières.

La SEC, traditionnellement prudente dans ses communiqués, a déclaré travailler étroitement avec d'autres autorités de régulation et les Bourses "pour veiller à ce que les entités réglementées respectent leurs obligations de protéger les investisseurs et d'identifier et de poursuivre les éventuels actes répréhensibles".

"La Commission examinera de près les mesures prises par les entités réglementées qui pourraient désavantager les investisseurs ou entraver indûment leur capacité à négocier certaines valeurs", a-t-elle ajouté.

La confrontation entre les petits porteurs et les professionnels des ventes à découvert a également attiré l'attention des élus du Congrès américain, de la Maison Blanche et du Procureur général de l'Etat de New York.

Le courtier en ligne Robinhood et d'autres ont assoupli vendredi certaines des restrictions qu'ils avaient imposées la veille sur les transactions du distributeur de jeux vidéo en difficulté, GameStop, et d'autres titres aux variations frénétiques.

Vers 18h10 GMT, l'action GameStop grimpait de 69,88% après avoir perdu plus de 40% jeudi.

Les marchés mondiaux souffrent de cette bataille boursière, les fonds étant contraints de vendre certaines de leurs actions les plus performantes, notamment Apple, pour couvrir des milliards de dollars de pertes.

Le fabricant de l'iPhone perdait 4,24% à 131,2799 dollars, l'une des plus fortes baisses du Dow Jones.

"Le rallye (de GameStop) se poursuivra tant que les plate-formes de négociation permettent aux gens d'acheter le titre", a déclaré Joe Donohue, un investisseur chez Stocktwits.

"Une fois qu'elles seront fermées - si elles le sont - ça repartira à la baisse. Mais en attendant, les particuliers de Robinhood et sur Reddit vont faire ce qu'ils veulent avec ces valeurs".

Le spécialiste de la vente à découvert Andrew Left, du fonds Citron Capital, qui avait pris position sur GameStop avant de se retrouver face à des achats d'investisseurs individuels contrant sa position, a déclaré dans une vidéo postée sur YouTube que sa société ne publiera plus de recherches sur les ventes à découvert.

Facebook a désactivé temporairement le très populaire forum boursier Robinhood Stock Traders, une décision que son fondateur a jugé injustifiée.

(avec Sruthi Shankar, Devik Jain et Anirban Sen in Bangalore, Anna Irrera, Saqib Iqbal Ahmed et April Joyner à New York, Susan Heavey à; Washington, Sujata Rao-Coverley, Tom Wilson et Thyagaraju Adinarayan à London, version française Laetitia Volga, édité par)