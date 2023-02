La Russie va se pencher sur le renforcement de ses capacités nucléaires, dit Poutine

(Reuters) - La Russie va continuer de porter une attention accrue au renforcement de ses capacités nucléaires et va débuter des livraisons massives de ses missiles hypersoniques à lancement maritime Zircon, a déclaré mercredi le président russe Vladimir Poutine. Ces commentaires interviennent alors que le chef du Kremlin a annoncé cette semaine que Moscou suspendait sa participation au traité New Start de réduction des armes stratégiques - le dernier pacte encore en vigueur avec les Etats-Unis sur le contrôle des armes. "Comme auparavant, nous allons porter une attention accrue au renforcement de notre triade nucléaire", a dit Vladimir Poutine, en référence aux missiles nucléaires terrestres, maritimes et aériens. Au cours d'une allocution, le président russe a indiqué que des missiles balistiques intercontinentaux Sarmat - capables de transporter plusieurs têtes nucléaires - seraient déployés pour la première fois cette année. Il a dit par ailleurs que la Russie continuerait d'équiper ses soldats avec du matériel de pointe. (Reportage David Ljunggren et Ron Popeski; version française Jean Terzian)