La Russie va renforcer ses capacités en IA face à l'Occident, dit Poutine

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a averti vendredi qu'il ne fallait pas laisser l'Occident développer un monopole dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et annoncé qu'une stratégie russe beaucoup plus ambitieuse pour le développement de l'IA serait approuvée sous peu. La Chine et les États-Unis sont à la pointe du développement de l'IA, dont de nombreux chercheurs et dirigeants mondiaux pensent qu'elle transformera le monde d'une manière comparable à l'introduction des ordinateurs à la fin du XXe siècle. Moscou souhaite devenir une puissance en matière d'IA, mais ses efforts ont été freinés par les conséquences de la guerre en Ukraine, qui a entrainé des sanctions des pays occidentaux entravant les importations de produits de haute technologie, et causé de nombreux départs de chercheurs russes. S'exprimant lors d'une conférence sur l'IA à Moscou aux côtés de German Gref, directeur général de Sberbank, Vladimir Poutine a déclaré qu'il était impossible d'essayer d'interdire l'IA et a averti qu'il serait dangereux et inacceptable de permettre aux plateformes occidentales d'obtenir un monopole sur la technologie. "Dans un avenir très proche, l'une des premières étapes consistera à signer un décret présidentiel et à approuver une nouvelle version de la stratégie nationale pour développer l'intelligence artificielle", a déclaré le président russe lors de la conférence. Vladimir Poutine a indiqué que la nouvelle stratégie apporterait de grands changements, notamment "l'expansion de la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de l'intelligence artificielle générative et des grands modèles de langage". Il a ajouté que la Russie devait procéder à des changements en matière de législation et d'investissement pour stimuler le développement de l'IA. (Reportage Guy Faulconbridge, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)