La Russie va développer de nouvelles coopérations économiques face aux sanctions occidentales, dit Poutine

MOSCOU (Reuters) - Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie allait développer ses relations commerciales avec de nouveaux partenaires, y compris en réorientant ses livraisons de gaz, afin de surmonter les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine.

Dans un discours télévisé, le président russe a évoqué un renforcement des liens économiques avec des partenaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

"Nous allons supprimer des restrictions en matière de logistique et de finance. Permettez moi de vous rappeler qu'en instaurant des sanctions, les pays occidentaux ont essayé de pousser la Russie à la périphérie du développement mondial. Mais nous ne suivrons jamais le chemin de l'isolement", a dit Vladimir Poutine.

"Au contraire, nous élargissons et nous allons élargir la coopération avec tous ceux qui y ont un intérêt."

Alors que les exportations russes de pétrole et de gaz vers l'Europe se sont quasiment taries à la suite de l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie augmenterait ses livraisons de gaz vers l'Est et il a réitéré sa volonté de construire un nouveau "hub gazier" en Turquie.

L'économie russe devrait se contracter de 2,5% en 2022, a-t-il estimé.

(Rédaction de Reuters, rédigé par Mark Trevelyan, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)