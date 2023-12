La Russie va déployer ses nouveaux obusiers contre les forces ukrainiennes

Crédit photo © Reuters

(Bien lire que les obusiers sont destinés au conflit en Ukraine, non à la frontière avec la Finlande) (Reuters) - La Russie va bientôt déployer ses nouveaux obusiers sur le front ukrainien, a déclaré le chef du groupe industriel public Rostec, selon des propos rapportés mercredi. Les essais des nouveaux canons automoteurs Coalition-SV sont terminés et leur production a déjà commencé, a déclaré Sergueï Tchemezov, le directeur de Rostec, dans une interview accordée à l'agence de presse russe RIA. Les premiers lots pilotes devraient être livrés d'ici la fin de l'année 2023, a-t-il ajouté. "Je pense qu'ils seront bientôt déployés (sur le front ukrainien), les obusiers de cette classe étant nécessaires pour offrir un avantage sur les modèles d'artillerie occidentaux en termes de portée de tir", a déclaré Sergueï Tchemezov. Au début du mois de décembre, l'agence de presse russe TASS a rapporté que des obusiers Coalition-SV avaient déjà été déployés sur la ligne de front en Ukraine. Ces obusiers, dont la portée peut atteindre 70 kilomètres, sont équipés d'un canon moderne 2A88 de 152 mm avec une cadence de tir de plus de 10 coups par minute, ainsi que d'un système moderne d'automatisation des processus de pointage du canon, de sélection des cibles et de navigation, selon TASS. (Correction : Bien lire que les obusiers sont destinés au conflit en Ukraine, non à la frontière avec la Finlande) (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)