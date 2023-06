La Russie va déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie en juillet dit Poutine

9 juin (Reuters) - La Russie commencera à déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie dès que les installations seront prêtes, les 7 et 8 juillet, a déclaré Vladimir Poutine à son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, lors d'une réunion à Sotchi. "Tout est donc conforme au plan, tout est stable", a dit le président russe, selon un communiqué du Kremlin. Les deux hommes s'étaient précédemment mis d'accord sur le déploiement de missiles nucléaires terrestres russes à courte portée sur le territoire du proche allié de Moscou, où ils resteront sous commandement russe. (Reportage Reuters ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)