La Russie "va continuer à soutenir l'armée malienne" dit Lavrov

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré mardi que la Russie continuerait à aider le Mali à améliorer ses capacités militaires, un partenariat qui inquiète les pays occidentaux. Sergueï Lavrov s'exprimait dans le cadre d'une visite de deux jours dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, engagé dans une lutte contre des combattants liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui mènent depuis dix ans une insurrection qui s'est étendue aux pays voisins. Les gouvernements occidentaux s'inquiètent de l'implication au Mali de mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner, qui combat également aux côtés de l'armée russe en Ukraine. La semaine dernière, les experts de l'Onu ont appelé à une enquête indépendante sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis 2021 au Mali par les forces gouvernementales et le groupe Wagner. Le Mali, dont le gouvernement a pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire en 2021, avait déclaré que les forces russes dans le pays n'étaient pas des mercenaires mais des formateurs venus aider les troupes locales à apprendre le maniement d'équipements achetés à la Russie. Sergueï Lavrov, cité par l'agence de presse russe RIA, a également déclaré que Moscou espérait commencer bientôt à livrer du blé, des engrais et des produits pétroliers au Mali. Le ministre des Affaires étrangères russe s'est rendu dans une série de pays africains, alors que Moscou, frappé par les sanctions occidentales pour son invasion de l'Ukraine, cherche à développer des liens commerciaux et conclure des partenariats stratégiques ailleurs. (Reportage Reuters, rédigé par Mark Trevelyan ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)