La Russie utilisera des armes à sous-munitions en Ukraine si elle le doit, dit Poutine

La Russie utilisera des armes à sous-munitions en Ukraine si elle le doit, dit Poutine













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Vladimir Poutine a déclaré dimanche que la Russie disposait d'un "stock suffisant" de bombes à sous-munitions et se réservait le droit d'y recourir si de telles armes étaient utilisées contre les forces russes en Ukraine. L'Ukraine a annoncé jeudi avoir reçu de telles bombes à fragmentation de la part des Etats-Unis, qui ont justifié la livraison de ces armes, interdites par plus de 100 pays, par la nécessité de combler les besoins en munitions des forces ukrainiennes dans le cadre de leur contre-offensive. L'Ukraine a déclaré qu'elle utiliserait ces bombes à sous-munitions pour disperser les concentrations de forces russes sur son propre territoire mais qu'elle ne les emploierait pas en territoire russe. "Je souhaite relever que, au sein de la Fédération de Russie, il y a un stock suffisant de différents types d'armes à sous-munitions. Nous ne les avons pas encore utilisées. Mais bien sûr, si elles sont utilisées contre nous, nous nous réservons le droit de prendre des mesures réciproques", a dit Vladimir Poutine à la télévision publique russe. Le président russe a qualifié de crime le recours à de telles armes. L'ONG Human Rights Watch accuse aussi bien la Russie que l'Ukraine d'avoir utilisé des bombes à fragmentation. Ces deux pays, comme les Etats-Unis, ne sont pas signataires de la convention internationale interdisant la production, la conservation, l'utilisation et le transfert de ces armes. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)