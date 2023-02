La Russie tire une nouvelle salve de missiles en Ukraine

La Russie tire une nouvelle salve de missiles en Ukraine













par Max Hunder et Pavel Polityuk KYIV, 16 février (Reuters) - La Russie a lancé jeudi de nouvelles frappes de missiles à travers l'Ukraine, alors qu'une offensive majeure est attendue à l'approche du premier anniversaire de l'invasion russe. Les autorités ukrainiennes ont indiqué que les défenses aériennes situées au sud du pays avaient abattu huit missiles Kalibr tirés depuis un navire en mer Noire mais que d'autres missiles avaient touché le nord et l'ouest de l'Ukraine ainsi que les régions centrales de Dnipropetrovsk et de Kirovograd. Un missile a frappé un site industriel dans la ville de Lviv, à l'ouest, provoquant un incident qui a depuis été maîtrisé, ont indiqué les autorités. Grâce au renforcement de ses troupes avec l'enrôlement de dizaines de milliers de réservistes en décembre, la Russie a intensifié ses attaques terrestres dans le sud et l'est de l'Ukraine ces derniers semaines, et une offensive majeure est attendue à l'approche du 24 février, date du lancement de l'invasion russe que Moscou persiste à qualifier d'"opération spéciale militaire". (Reportage Max Hunder, Pavel Polityuk, Caleb Davis, Sabine Siebold, Ron Popeski et David Ljunggren; rédigé par Himani Sarkar et Stephen Coates; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)