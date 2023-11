La Russie tire à nouveau des missiles sur Kyiv

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie a tiré des missiles sur la capitale ukrainienne Kyiv samedi, pour la première fois depuis des semaines, et a bombardé l'est et le sud du pays avec des drones, ont déclaré des responsables ukrainiens. Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de la ville de Kyiv, a déclaré qu'un missile balistique russe avait été tiré en direction de la capitale vers 08h00 (0600 GMT). "Après une longue pause de 52 jours, l'ennemi a repris ses attaques de missiles sur Kyiv", a-t-il déclaré sur l'application de messagerie Telegram. "Le missile n'a pas atteint Kyiv, les défenses aériennes l'ont abattu alors qu'il s'approchait de la capitale." Serhiy Popko a précisé que l'attaque n'avait pas fait de victimes ni de dégâts majeurs dans la capitale. Ruslan Kravchenko, gouverneur de la région centrale de Kyiv, a déclaré que cinq maisons privées et plusieurs bâtiments commerciaux avaient été endommagés dans la zone. Il a ajouté que deux missiles russes avaient frappé un champ situé entre des habitations. Les défenses aériennes ukrainiennes ont également abattu 19 drones "Shahed" de fabrication iranienne sur les 31 lancés par les forces russes lors d'une attaque nocturne contre des régions du sud et de l'est, a déclaré l'armée de l'air dans un communiqué. Oleh Kiper, gouverneur d'Odessa, a déclaré que la région méridionale avait été attaquée par des missiles et des drones vendredi soir et dans la nuit. Les frappes ont fait trois blessés et endommagé des infrastructures portuaires, a-t-il dit, sans donner plus de détails. La Russie a intensifié ses bombardements des ports ukrainiens et des infrastructures céréalières depuis le mois de juillet, lorsque Moscou s'est retiré de l'initiative céréalière de la mer Noire, un accord qui permettait aux exportations ukrainiennes d'atteindre de nombreux pays confrontés à des risques de famine. (Reportage Olena Harmash, version française Benjamin Mallet)