La Russie suspend le pacte de démantèlement nucléaire avec le Japon

(Reuters) - La Russie a suspendu un accord de coopération avec le Japon sur le démantèlement des armes nucléaires russes, selon un document gouvernemental rendu public jeudi soir. Ce document, publié sur le portail officiel en ligne du gouvernement russe, indique que le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a signé mardi un décret suspendant l'accord de 1993. Le document n'indique pas la raison de cette décision, mais précise que le ministère russe des Affaires étrangères en informera le Japon. Les relations entre les deux pays se sont dégradées depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et après que le Japon s'est joint aux autres nations occidentales pour imposer des sanctions à Moscou. En 1993, la Russie a accepté que sa flotte du Pacifique, basée à Vladivostok, cesse de déverser des déchets radioactifs liquides dans la mer du Japon, en échange d'une aide au traitement des déchets en vue de leur enfouissement sous terre. Dans le cadre de l'accord suspendu avec le Japon, Tokyo a contribué au déclassement des armes, y compris au démantèlement des sous-marins nucléaires. Les médias japonais ont cependant rapporté que les travaux sont au point mort, Moscou ayant cessé d'envoyer les données nécessaires à Tokyo. (Reportage Andrew Osborn, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)