La Russie s'insurge contre une résolution de l'Onu sur l'Ukraine

par Michelle Nichols NATIONS UNIES (Reuters) - La Russie a appelé les membres des Nations unies à voter contre une résolution "déséquilibrée et anti-russe" présentée à l'Assemblée générale par l'Ukraine et d'autres pays près d'un an après le début de la guerre. Les 193 pays membres des Nations unies doivent se prononcer cette semaine sur un projet de résolution soulignant "la nécessité de parvenir, dès que possible, à une paix complète, juste et durable", conformément à la Charte des Nations unies. L'Ukraine et ses soutiens espèrent accentuer l'isolement diplomatique de la Russie et emporter le vote d'une grande majorité de l'Assemblée générale. Le texte prévoit que l'Assemblée demande une nouvelle fois à Moscou de retirer ses troupes et appelle à la fin des hostilités. Les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies ne sont pas contraignantes mais revêtent un poids politique. "La fin des hostilités sans incitation claire à des négociations sérieuses et à la résolution des problèmes à l'origine de la crise n'apportera pas de solution durable", a écrit l'ambassadeur russe auprès des Nations unies, Vassili Nebenzia, dans une lettre adressée aux Etats membres de l'Onu que Reuters a pu consulter. "Il n'y a aucune mention de 'dialogue' ou de 'négociations'", a-t-il ajouté à propos du projet de résolution. "Si le texte reste déséquilibré et anti-russe, comme il l'est actuellement, nous demandons aux Etats membres de voter contre." (Reportage Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)