La Russie s'empare d'un village près d'Avdiivka, en Ukraine

Crédit photo © Reuters

KYIV/MOSCOU (Reuters) - La Russie a revendiqué lundi la prise du village de Lastotchkine, dans l'est de l'Ukraine, dont l'armée ukrainienne a admis qu'elle s'était retirée. Lastotchkine se situe à une poignée de kilomètres à l'ouest d'Avdiivka, conquise par la Russie mi-février après des semaines de combats acharnés. L'armée ukrainienne a déclaré que son repli lui permettrait de mieux enrayer la progression russe vers l'ouest. "Les unités des forces armées ukrainiennes se sont retirées du village de Lastotchkine afin d'organiser les défenses (...) d'empêcher l'ennemi d'avancer davantage en direction de l'ouest", a déclaré Dmitro Lykhoviy, porte-parole militaire, à la télévision ukrainienne. A lire aussi... Une nouvelle ligne défensive va être créée à quelques kilomètres à l'ouest de ce village, a-t-il ajouté. L'armée ukrainienne est en difficulté sur le front Est et ses responsables, appuyés par le président Volodimir Zelensky, se plaignent d'un manque d'armes et de munitions que les pays occidentaux soutenant l'Ukraine face à la Russie peinent à combler. (Rédigé par Pavel Polityuk à Kyiv, avec la rédaction de Moscou, version française Bertrand Boucey, édité par)