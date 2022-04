La Russie risque sa pire récession depuis 1994, dit un ex-ministre

(Reuters) - L'économie russe se dirige vers une contraction de plus de 10% cette année, soit la plus forte baisse de l'activité depuis les années qui ont suivi la disparition de l'Union soviétique, a déclaré mardi l'ancien ministre des Finances Alexeï Koudrine.

Les sanctions économiques et financières imposées à Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février alimentent l'inflation et la fuite des capitaux hors de Russie, et le pays est menacé d'un défaut sur sa dette extérieure.

Les ministères de l'Economie et des Finances travaillent actuellement à de nouvelles prévisions, a déclaré Alexeï Koudrine selon des propos rapportés par l'agence de presse RIA.

"La prévision officielle devrait aboutir à une contraction de plus de 10%", a dit selon RIA celui qui fut ministre des Finances de Vladimir Poutine de 2000 à 2011.

Moscou prévoyait avant la guerre et les sanctions une croissance de 3% du produit intérieur brut (PIB) russe cette année après 4,7% en 2021.

Une source proche du gouvernement russe qui a requis l'anonymat a déclaré à Reuters que le ministère de l'Economie s'attendait désormais à une contraction de 10% à 15% cette année.

Une telle chute de l'activité économique serait la pire subie par la Russie depuis 1994 selon les statistiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

La Banque mondiale a déclaré il y a quelques jours tabler pour 2022 sur une contraction de 11,2% du PIB russe.

(Reportage Reuters, version française Marc Angrand)