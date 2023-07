La Russie reproche à l'Otan de revenir à un régime de Guerre froide

La Russie reproche à l'Otan de revenir à un régime de Guerre froide













(Reuters) - Le sommet de l'Otan qui a pris fin mercredi montre que l'alliance occidentale revient à un "régime de Guerre froide", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, prévenant que Moscou était disposé à toute menace par tous les moyens nécessaires. "Les résultats du sommet de Vilnius vont être soigneusement analysés", a dit le ministère dans un communiqué. "Prenant compte des défis et menaces qui ont été identifiés pour la sécurité et les intérêts de la Russie, nous répondrons dans un délai et de manière appropriés, en utilisant tous les moyens et méthodes à notre disposition". (Reportage Maxim Rodionov; version française Jean Terzian)