La Russie réplique aux sanctions de l'UE

La Russie réplique aux sanctions de l'UE













23 juin (Reuters) - Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé vendredi étendre la liste des personnes interdites sur son territoire en réponse au onzième train de sanctions de l'Union européenne contre Moscou, ajoutant qu'il adopterait des mesures de rétorsion supplémentaires en temps voulu. Dans un communiqué, le ministère a déclaré que cette liste comprenait des responsables des services de sécurité, des fonctionnaires, des hommes d'affaires et des membres du Parlement européen. L'Union européenne a formellement adopté vendredi son onzième paquet de sanctions contre la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. (Bureau de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse)