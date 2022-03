La Russie réorganise ses troupes près de Kiev, l'UE prépare sa riposte

par Pavel Polityuk et Natalia Zinets

LVIV, Ukraine, 11 mars (Reuters) - Les forces russes se réorganisent au nord de Kiev après l'échec de leur offensive éclair contre la capitale ukrainienne, montrent des images satellite, et le Royaume-Uni a estimé vendredi que Moscou pourrait lancer une nouvelle attaque dans les prochains jours alors que l'Union européenne et les Etats-Unis continuent d'organiser leur riposte.

Pendant que des bombardements russes intensifs continuent de cibler plusieurs villes de l'est de l'Ukraine, dont Kharkiv et Marioupol, les autorités ukrainiennes ont accusé l'armée russe d'avoir frappé un hôpital psychiatrique dans la ville d'Izioum, au sud-est de Kharkiv.

Les 330 patients qui étaient réfugiés au sous-sol de l'hôpital n'ont pas été blessés, ont indiqué les services de secours, alors que le gouverneur de la région de Kharkiv a dénoncé une "attaque brutale contre les civils" et un nouveau "crime de guerre", deux jours après le bombardement d'une maternité à Marioupol.

Moscou n'a fait aucun commentaire mais le président Vladimir Poutine a ouvert la voie à une intensification du conflit dans le Donbass vendredi.

Tout en répétant inlassablement que ce qu'il présente comme une "opération militaire spéciale" visant à dénazifier l'Ukraine se déroule "selon le plan prévu", le président russe a donné son feu vert à l'envoi de 16.000 "volontaires" du Proche-Orient dans les républiques séparatistes de Donetsk et Louhansk.

"Quand vous voyez qu'il y a des personnes qui veulent aider les gens qui vivent au Donbass de leur propre chef, pas pour de l'argent, alors nous devons leur donner ce qu'ils veulent et les aider à rejoindre la zone de combat", a dit Vladimir Poutine pendant une réunion de son conseil de sécurité à Moscou, sans autre précision.

Le président ukrainien Volodimir Zelenski a déclaré peu après que Moscou avait commencé à déployer des mercenaires syriens en Ukraine.

Le président russe a aussi demandé à son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, que les missiles antichars livrés par les pays occidentaux à l'armée ukrainienne soient distribués aux combattants séparatistes du Donbass lorsqu'ils tombent entre les mains de l'armée russe.

MOUVEMENTS DE TROUPES AU NORD DE KIEV

Appelant la population russe à faire bloc autour de son dirigeant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré pour sa part qu'"un vrai Russe n'a jamais honte d'être russe" et que les personnes qui s'opposent à la guerre en Ukraine "ne sont pas des vrais Russes".

Si Vladimir Poutine a évoqué vendredi des "inflexions positives" dans les discussions diplomatiques avec l'Ukraine, dont il exige notamment la "neutralité" et la reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie, des images satellite diffusées par la société privée américaine Maxar montrent que Moscou n'a sans doute pas renoncé à une offensive de grande ampleur contre la capitale ukrainienne.

Ces images montrent d'importants mouvements de véhicules blindés dans plusieurs villes situées à la périphérie nord-ouest de Kiev, autour de l'aéroport d'Hostomel, cible d'une opération aéroportée de l'armée russe au premier jour de l'invasion, le 24 février.

D'autres unités russes se sont redéployées dans le secteur de Loubianka, au nord de Kiev, où des lance-roquettes multiples ont été positionnés en vue d'un éventuel bombardement de la capitale, selon Maxar.

"La Russie est probablement en train de repositionner ses forces en vue d'une reprise de l'offensive dans les prochains jours", a estimé le ministère britannique de la Défense. "Cela inclura probablement des opérations contre Kiev."

La progression des troupes russes reste cependant ralentie par les difficultés logistiques et la résistance acharnée des Ukrainiens, selon les services de renseignement britanniques.

D'après les autorités ukrainiennes, l'armée russe continue de subir de lourdes pertes lors de ses attaques et elle a été mise en "position défavorable" dans la région de Poliski, proche de la frontière avec la Biélorussie et de la principale colonne de blindés russes venant de ce pays en direction de Kiev.

Alors que le conflit continue de faire rage, la Russie a annoncé pour le septième jour consécutif l'ouverture d'un "corridor humanitaire" destiné à permettre aux centaines de milliers d'habitants de Marioupol de quitter la ville privée d'eau, de chauffage et d'électricité.

LA RIPOSTE OCCIDENTALE CONTINUE DE S'ORGANISER

Les autorités ukrainiennes se sont dites prêtes à tenter une nouvelle fois une évacuation, les précédentes ayant selon elles été empêchées par des tirs de l'armée russe - qui a accusé en retour les forces ukrainiennes de violer le cessez-le-feu.

"Nous espérons que (le couloir humanitaire de Marioupol) fonctionnera aujourd'hui", a déclaré la vice-Première ministre Irina Verechtchouk dans une déclaration télévisée.

A l'autre bout du pays, les Ukrainiens continuent à franchir massivement les frontières avec la Pologne, la Roumanie et la Moldavie. Selon le dernier décompte du Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) des Nations unies, arrêté ce vendredi, plus de 2,5 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays.

Dans ce contexte, les dirigeants de l'Union européenne réunis à Versailles depuis jeudi devaient annoncer vendredi de nouvelles mesures de soutien à l'Ukraine et pour cesser de s'approvisionner en hydrocarbures russes.

Les vingt-sept chefs d'Etat et de gouvernement, réunis à l'initiative de la présidence française de l'UE, continuaient à discuter vendredi matin du calendrier et des moyens permettant de réduire leur dépendance envers le gaz et le pétrole russes. Le résultat de ces échanges est attendu en début d'après-midi.

Le président américain Joe Biden devrait annoncer peu après que les Etats-Unis et leurs alliés du G7 et l'UE vont retirer à la Russie son statut de "partenaire commercial privilégié", une décision qui ouvre la voie à l'imposition de droits de douane sur de nombreux produits russes, ont dit à Reuters des sources au fait du dossier.

Le Sénat des Etats-Unis a adopté jeudi une loi débloquant 13,6 milliards de dollars pour financer l'achat de munitions et de matériel militaire destiné à l'armée ukrainienne, ainsi qu'un soutien humanitaire à sa population.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a indiqué pour sa part vendredi que la Commission européenne entendait doubler son aide militaire à l'Ukraine et avait demandé aux dirigeants des Vingt-Sept réunis à Versailles d'approuver le déblocage de 500 millions d'euros supplémentaires. L'UE fournit déjà à Kiev des armes défensives, dont des missiles antichars. (Reportage de Pavel Polityuk et Natalia Zinets, avec les bureaux de Reuters, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)