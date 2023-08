La Russie regroupe des forces dans l'est de l'Ukraine, selon Kyiv

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie regroupe des forces dans l'est de l'Ukraine en vue de lancer de nouvelles offensives, a déclaré vendredi le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi. "Après un mois de combats acharnés et des pertes significatives dans les régions de Koupiansk et Lyman, l'ennemi regroupe ses forces et ses ressources, tout en dépêchant des brigades et divisions nouvellement formées depuis le territoire de la Fédération russe", a dit le général sur sa chaîne Telegram. Le principal objectif de ces mesures, a ajouté le général, est d'"augmenter le potentiel de combat et de reprendre des opérations offensives actives". "Dans de telles conditions, nous devons rapidement prendre toutes les mesures pour renforcer nos défenses sur les lignes menacées et avancer là où c'est possible", a ajouté l'officier. Koupiansk, une ville de 27.000 habitants avant la guerre déclenchée par Moscou en février 2022, a été prise par la Russie dans les premiers jours de son opération d'invasion, avant d'être reprise par les troupes ukrainiennes lors d'une contre-offensive éclair en septembre. Les autorités régionales ont ordonné l'évacuation de civils près du front de Koupiansk ce mois-ci en raison de bombardements russes quotidiens. (Oleksandr Kozhukhar, version française Jean-Stéphane Brosse)