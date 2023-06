La Russie, "puissance de déstabilisation" en Afrique selon Macron, Moscou s'insurge

PARIS (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, a accusé vendredi la Russie d'être une "puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers des milices privées" lors d'un entretien accordé à Franceinfo, RFI et France 24, provoquant les protestations de Moscou. "(La Russie) est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers ses milices privées qui viennent faire de la prédation, des exactions sur des populations civiles comme cela a été documenté par les Nations unies en République centrafricaine, à travers la milice Wagner", a déclaré Emmanuel Macron, en marge d'un sommet sur un nouveau pacte financier mondial, organisé à Paris. "Je pense que, par ses choix aujourd'hui qui sont les siens, la Russie ne joue pas un rôle bénéfique pour la communauté internationale", a poursuivi le président français, accusant la Russie d'être "l'une des seules puissances coloniales du 21e siècle" en menant une guerre à l'Ukraine. Le Kremlin a rejeté les accusations, affirmant que son travail en Afrique n'était pas dirigé vers un pays tiers et que personne ne devait se sentir menacé. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Nicolas Delame)