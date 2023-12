La Russie prolonge son programme de vols croisés avec la Nasa jusqu'en 2025

MOSCOU, 28 décembre (Reuters) - L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé jeudi la prolongation jusqu'en 2025 du programme de vols croisés avec la Nasa vers la Station spatiale internationale (ISS), a rapporté l'agence de presse Interfax. Les vols croisés ont été prolongés "dans le but de maintenir la fiabilité des opérations de l'ISS" et seront menés par des appareils américains et russes, a déclaré Roscosmos. Les vols croisés impliquent d'envoyer un astronaute américain vers l'ISS au sein d'un équipage russe et vice-versa. (Reportage Reuters; version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)