La Russie prévoit de stationner des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, selon l'agence Tass

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie a conclu un accord avec la Biélorussie pour installer sur son territoire des armes nucléaires tactiques russes, selon des propos du président Vladimir Poutine rapportés par l'agence de presse Tass. Une telle initiative ne violerait pas les accords de non-prolifération nucléaire, a déclaré Vladimir Poutine, ajoutant que les États-Unis avaient stationné des armes nucléaires sur le territoire de pays européens alliés. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko évoque depuis longtemps la question du stationnement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, qui a une frontière commune avec la Pologne, a déclaré Vladimir Poutine. "Nous avons convenu avec (Alexandre) Loukachenko que nous placerions des armes nucléaires tactiques en Biélorussie sans violer le régime de non-prolifération", a déclaré Vladimir Poutine cité par l'agence Tass. La Russie aura achevé la construction d'un centre de stockage d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie d'ici le 1er juillet, selon le président russe qui a ajouté que Moscou ne transfèrerait pas le contrôle des armes à Minsk. La Russie a déjà stationné en Biélorussie dix avions capables de transporter des armes nucléaires tactiques. (Reportage David Ljunggren, version française Matthieu Protard)