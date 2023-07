La Russie prévient que tous les navires ukrainiens vont être considérés hostiles

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que, à compter de ce jour, tous les navires se rendant vers des ports en Ukraine seront considérés comme transportant potentiellement de l'équipement militaire et donc parties prenantes de la guerre au côté de Kyiv, de même que les pays dont ils battent pavillon. Dans un communiqué publié sur la messagerie Telegram, le ministère a indiqué aussi qu'une partie des eaux internationales de la mer Noire - au sud-est et au nord-ouest - étaient temporairement déclarées "dangereuses" pour la navigation, sans donner d'informations géographiques précises. Cette annonce intervient après que Moscou a décidé en début de semaine de mettre fin à l'accord sur les exportations de céréales via la mer Noire chapeauté l'an dernier par l'Onu et la Turquie afin d'éviter d'aggraver une situation alimentaire mondiale précaire. Le président russe Vladimir Poutine a accusé mercredi les pays occidentaux d'avoir "complètement déformé" l'accord céréalier en mer Noire, alors que Moscou a justifié son retrait par le non-respect d'engagements concernant les exportations russes d'engrais et de céréales. S'exprimant lors d'une réunion avec de hauts représentants diffusée à la télévision, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie reviendrait "immédiatement" dans l'accord si les conditions venaient à être réunies. (Reportage Felix Light; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)