La Russie prête à discuter d'une relance du traité nucléaire START avec les USA

MOSCOU (Reuters) - La Russie a déclaré jeudi examiner la possibilité d'une rencontre en face à face entre négociateurs russes et américains en vue d'une relance du traité sur le contrôle des armes nucléaires stratégiques.

Au cours d'un point presse à Moscou, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dit que la Russie était ouverte à une relance du traité New START et qu'elle réfléchissait à la possibilité de rencontres en personne au sein de la commission conjointe composée de représentants des Etats-Unis et de la Russie.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)