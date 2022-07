La Russie prend le contrôle du projet gazier et pétrolier Sakhaline-2

par Yuka Obayashi, Emily Chow et Ron Bousso

TOKYO/LONDRES, 1er juillet (Reuters) - Vladimir Poutine fait monter les enchères dans la guerre économique l'opposant aux Occidentaux et leurs alliés en signant un décret qui lui permet de prendre le contrôle total du projet gazier et pétrolier Sakhaline-2, dans l'Extrême-Orient russe, une mesure qui pourrait contraindre au retrait Shell et les investisseurs japonais.

Le décret, signé jeudi, crée une nouvelle entreprise chargée de reprendre les droits et obligations de la Sakhalin Energy Investment Co, dans laquelle Shell et deux sociétés commerciales japonaises Mitsui & Co et Mitsubishi Corp détiennent un peu moins de 50%.

Le Kremlin a désormais la prérogative de décider du maintien ou non des partenaires étrangers.

L'entreprise publique Gazprom détient déjà une participation de 50%, plus une action, dans Sakhaline-2, qui représente environ 4% de la production mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL).

Cette décision risque de déstabiliser le marché du GNL et de compliquer la situation pour beaucoup d'entreprises occidentales, bien que Moscou ait déclaré ne voir aucune raison d'arrêter les livraisons de Sakhaline-2.

"Le décret russe exproprie les participations étrangères dans la Sakhalin Energy Investment Company, marquant une nouvelle escalade dans les tensions actuelles", a déclaré Lucy Cullen, analyste principale du cabinet de conseil Wood Mackenzie.

Gazprom, Sakhalin Energy et le ministère russe de l'énergie n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

(Reportage Yuka Obayashi, Sakura Murakami, Ju-min Park, Kiyoshi Takenaka à Tokyo, Ron Bousso à Londres, Emily Chow à Kuala Lumpur, Muyu Xu à Singapour; Rédigé par Chang-Ran Kim et Edmund Blair; version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)