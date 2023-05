La Russie pourrait interdire les opérations pour changer de sexe

30 mai (Reuters) - La Russie pourrait interdire les opérations chirurgicales visant à changer de sexe, rapporte mardi l'agence Tass en citant le texte d'une proposition de loi. L'agence précise que les opérations visant à corriger une "anomalie congénitale" resteraient permises pour les enfants, mais seulement avec l'aval d'une "commission médicale" d'un établissement de santé public fédéral. La proposition de loi s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les modes de vie "non traditionnels" promue par le parti du président Vladimir Poutine, qui a déjà vu la Russie interdire l'an dernier les représentations des personnes LGBT en public et dans les médias. (Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)