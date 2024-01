La Russie pilonne les deux plus grandes villes d'Ukraine

par Pavel Polityuk et Valentyn Ogirenko KIEV (Reuters) -La Russie a une nouvelle fois massivement bombardé les villes de Kyiv et Kharkiv mardi, faisant au moins cinq morts et plusieurs dizaines de blessés, ont déclaré des responsables ukrainiens. Ces attaques, qui ont frappé des immeubles résidentiels et des infrastructures civiles, surviennent après que Vladimir Poutine a promis de "venger" la mort de 25 civils au cours d'une attaque ukrainienne contre la ville russe de Belgorod, lancée depuis la région de Kharkiv selon Moscou. Cette attaque est survenue au lendemain d'un raid aérien massif de la Russie qui a fait au moins 39 morts. Les dernières attaques russes ont provoqué des coupures d'électricité durant l'heure de pointe mardi matin et des chutes de débris dans la région. L'attaque était d'ampleur similaire à celle de vendredi en termes de nombre et de variété de missiles, a déclaré le chef d'état-major de l'armée de l'air ukrainienne. Les systèmes ukrainiens de défense aérienne ont abattu 10 missiles hypersoniques Kinjal sur 10, 59 missiles de croisière sur 70 et 3 missiles Kalibr sur 3 tirés depuis la mer, a précisé le chef d'état-major de l'armée, Valéry Zaloujny, selon lequel Kyiv était la cible principale de l'attaque russe. "Il n'y a aucune raison de croire que l'ennemi s'arrêtera là. C'est pourquoi nous avons besoin de plus de systèmes et de munitions", a-t-il commenté. Le ministre des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba, a appelé les alliés occidentaux de Kyiv à accélérer les livraisons de systèmes de défense aérienne, de missiles à longue portée et de drones de combat. Pour plusieurs dirigeants occidentaux et diplomates étrangers en poste à Kyiv, il est essentiel que l'Ukraine reçoive davantage de soutien. "La défense aérienne ukrainienne fonctionne bien, mais l'Ukraine doit recevoir davantage d'aide. Les célébrations du Nouvel An sont terminées et l'Occident doit devenir sérieux et agir maintenant", a écrit le président letton Edgars Rinkevics sur le réseau social X. COUPURES D'ÉLECTRICITÉ Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré après l'attaque de mardi qu'une femme âgée était décédée dans une ambulance qui la transportait vers un hôpital, tandis que 49 personnes ont été blessées. Dans la banlieue de Kyiv, un couple marié a été tué et 11 personnes blessées, selon l'administration régionale. Une douzaine de bâtiments résidentiels et au moins 60 voitures ont également été endommagés. Vitali Klitschko a annoncé que des gazoducs avaient été endommagés dans le quartier de Pechersky à Kyiv et que plusieurs immeubles de la capitale subissaient des coupures d'électricité. La Russie a lancé plus de 170 drones "Shaded" de confection iranienne et des dizaines de missiles vers l'Ukraine depuis le 31 décembre, a déclaré Volodimir Zelensky. "Pour le troisième jour déjà, nos défenseurs de l'air effectuent un travail incroyable", a déclaré le président ukrainien sur Telegram. "Je remercie tous nos partenaires qui nous aident à renforcer notre protection aérienne. C'est évident que cela nous aide à sauver des centaines de vie tous les jours et toutes les nuits, des vies qui auraient été prises par la terreur russe si nous n'avions pas de systèmes (américains) Patriot et d'autres systèmes de défense", a-t-il ajouté. Ces attaques interviennent après que Vladimir Poutine a déclaré lundi que les attaques ukrainiennes sur Belgorod "ne resteraient pas impunies". La ville de Kharkiv a également été la cible d'"une attaque massive de missiles", selon son maire Ihor Terekhov. L'attaque a fait un mort, une femme de 91 ans, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synehoubov. Quarante-cinq personnes ont été blessées dans l'attaque du centre-ville vers 07h30 (05h30 GMT), a-t-il ajouté. Cette volée de missiles a été précédée d'une attaque de drones que l'Ukraine dit avoir repoussé quelques heures plus tôt. (Version française par Zhifan Liu et Kate Entringer , édité par Tangi Salaün et Blandine Hénault)