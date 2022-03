"La Russie paiera" : l'Occident mettra en garde Poutine lors de trois sommets

par John Chalmers

BRUXELLES, 24 mars (Reuters) - Les pays occidentaux préviendront jeudi le président russe Vladimir Poutine que son pays paiera un prix "exorbitant" pour l'invasion de l'Ukraine, à l'occasion de trois sommets - de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne - qui se tiendront jeudi en présence du président américain Joe Biden.

Cette journée de réunions vise à maintenir l'unité occidentale et débutera au siège de l'Alliance atlantique à Bruxelles, où les dirigeants conviendront de renforcer les forces militaires sur le flanc oriental de l'Europe.

Alarmés par la perspective d'une escalade de la guerre entre la Russie et son voisin après un mois de conflit, les 30 membres de l'Otan conviendront également d'envoyer à Kyiv des équipements de défense contre les attaques biologiques, chimiques et nucléaires.

La volonté de prendre à l'encontre de Moscou de nouvelles sanctions sera soulignée lors d'une réunion d'urgence des pays du G7. Un sommet réunissant les 27 membres de l'Union européenne se tiendra ensuite.

"Nous devons faire en sorte que la décision d'envahir un pays souverain et indépendant soit considérée comme un échec stratégique qui aura un coût exorbitant pour Poutine et la Russie", a déclaré mercredi le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, devant le Parlement européen.

L'attaque de la Russie contre l'Ukraine a fait des milliers de morts et poussé plus de 3,5 millions de personnes à fuir le pays, selon les données des Nations unies.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky prendra la parole lors des sommets de l'Otan et de l'Union européenne par visioconférence.

FLANC EST

L'Otan a fortement renforcé sa présence sur le flanc est de l'alliance, près de 40.000 soldats étant déployés de la Baltique à la mer Noire.

Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a déclaré mercredi que les dirigeants de l'Otan discuteraient du déploiement de quatre nouveaux groupements tactiques multinationaux de niveau bataillon en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie.

"Je m'attends à ce que les dirigeants acceptent de renforcer le dispositif de l'Otan dans tous les domaines, avec des augmentations importantes dans la partie orientale de l'alliance. Sur terre, dans les airs et en mer", a-t-il déclaré.

Washington a indiqué que Joe Biden et les dirigeants européens annonceraient de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie ainsi que des mesures visant à renforcer celles ayant déjà été mises en place. Les diplomates européens ont néanmoins minimisé les attentes concernant de nouvelles sanctions d'importance.

"Je ne m'attends pas à de grandes annonces ou décisions", a déclaré un diplomate européen. "Il s'agit plutôt de faire le point et de se tourner vers l'avenir pour voir quelles seraient les lignes d'action futures."

Les dirigeants européens devraient convenir d'acheter du gaz en commun, afin de réduire leur dépendance à l'égard de la Russie et de se prémunir contre les problèmes d'approvisionnement.

Bruxelles cherche également à conclure un accord avec Joe Biden afin d'obtenir des approvisionnements supplémentaires en gaz naturel liquéfié des Etats-Unis pour les deux prochains hivers.

"Les conséquences de cette guerre sur l'architecture de la sécurité de l'Europe seront considérables", a déclaré mercredi la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. "Et je ne parle pas seulement de la sécurité en termes militaires, mais aussi de la sécurité énergétique, et même de la sécurité alimentaire." (Avec Philip Blenkinsop, Kate Abnett, Sabine Siebold et Jan Strupczewski; version française Camille Raynaud)