La Russie ouvre une enquête pénale contre le procureur et des juges de la CPI

20 mars (Reuters) - La Russie a annoncé lundi avoir ouvert une enquête pénale contre le procureur et les juges de la Cour pénale internationale (CPI) qui ont délivré vendredi un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine pour crimes de guerre.

Le comité d'enquête de la fédération de Russie estime qu'il n'existe aucun motif de responsabilité pénale de la part de Vladimir Poutine et que les chefs d'État jouissent d'une immunité absolue face à la juridiction des États étrangers. Les enquêteurs reprochent au procureur de la CPI, d'avoir accusé sciemment une personne innocente d'un crime et "préparé une attaque contre un représentant d'un État étranger bénéficiant d'une protection internationale, dans le but de compliquer les relations internationales". La CPI a émis vendredi un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, l'accusant de crime de guerre pour la déportation illégale d'enfants d'Ukraine vers la Russie. Le Kremlin a qualifié la décision de la CPI de scandaleuse mais estime qu'elle n'a "aucune signification" pour la Russie, le pays n'étant pas signataire du traité instituant la cour. (Reportage Reuters, rédigé par Mark Trevelyan ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)