La Russie oppose son veto à une résolution de l'Onu prolongeant les sanctions au Mali

La Russie oppose son veto à une résolution de l'Onu prolongeant les sanctions au Mali













par Michelle Nichols NATIONS UNIES, 31 août (Reuters) - La Russie a opposé mercredi son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'Onu visant à prolonger les sanctions imposées en 2017 au Mali. Les sanctions, qui visaient toute personne violant ou faisant obstacle à l'accord de paix de 2015, entravant l'acheminement de l'aide, commettant des violations des droits ou recrutant des enfants soldats, prendront fin jeudi. Treize des membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de la résolution, rédigée par la France et les Emirats arabes unis, visant à prolonger d'un an les sanctions et la mission du comité chargé de surveiller leur application. La Russie y a opposé son veto et la Chine s'est abstenue. La Russie a ensuite proposé de prolonger d'un an les sanctions, mais de mettre immédiatement fin à la mission du comité de surveillance. Elle a été le seul pays à voter en faveur de cette proposition, le Japon s'y est opposé et les treize autres membres se sont abstenus. L'ambassadeur adjoint des Etats-Unis auprès de l'Onu, Robert Wood, a déclaré devant le Conseil que la Russie voulait mettre fin à la mission du comité de surveillance afin "d'étouffer la publication de vérités gênantes sur les actions (du groupe) Wagner au Mali, actions qui requièrent une attention particulière". Le comité indépendant de surveillance a rapporté plus tôt ce mois-ci que les soldats maliens et leurs partenaires en matière de sécurité, suspectés d'appartenir au groupe paramilitaire russe Wagner, utilisaient la violence contre les femmes et commettaient d'autres "graves abus des droits de l'homme" afin de répandre la terreur. Le vice-ambassadeur de la Russie auprès de l'Onu, Dmitri Polianski, a déclaré à Reuters que ces déclarations n'étaient que des spéculations et s'apparentaient à de la "paranoïa". Il a ajouté que la Russie "défendait les intérêts du pays concerné, le Mali, comme le Conseil est censé le faire". La junte militaire au pouvoir au Mali a écrit plus tôt ce mois-ci au Conseil de sécurité afin de demander que les sanctions soient levées. (Reportage Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)