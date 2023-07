La Russie ne voit pas de raison de prolonger l'accord céréalier en mer Noire

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'émissaire russe auprès des Nations unies à Genève a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de prolonger le "statu quo" de l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire, lequel doit expirer le 18 juillet, selon des propos rapportés lundi par le journal russe Izvestia. La mise en oeuvre des demandes russes pour prolonger l'accord "piétine", a dit Gennady Gatilov, en référence notamment à la volonté de Moscou de voir la banque agricole Rosselkhozbank être réintégrée au système de paiement SWIFT. "La Russie a prolongé l'accord de manière répétée dans l'espoir de changements positifs. Cependant, ce que nous constatons désormais ne nous donne aucune raison d'accepter de maintenir le statu quo", a-t-il déclaré à Izvestia. Chapeauté par l'Onu et la Turquie en juillet 2022, l'accord céréalier en mer Noire est destiné à empêcher une crise alimentaire mondiale en permettant l'exportation des céréales ukrainiennes entravées par l'offensive russe. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)