La Russie ne veut pas de pays "hostile" au sommet des BRICS

MOSCOU, 22 juin (Reuters) - La présence à un sommet du groupe des BRICS d'un dirigeant ayant adopté une politique "hostile" envers la Russie serait inappropriée, a déclaré jeudi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, cité par l'agence RIA. Lors d'une visite cette semaine en Afrique du Sud, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a confirmé que le président français Emmanuel Macron "envisage(ait) si une invitation lui est adressée" de participer au prochain sommet des BRICS, groupe réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui doit se tenir en août à Johannesburg. (Rédaction de Reuters, rédigé par Alexander Marrow, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)