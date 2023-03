La Russie ne reviendra pas dans le traité New Start tant que les USA ne changent pas leur position sur l'Ukraine, dit Ryabkov

MOSCOU (Reuters) - Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré mercredi que Moscou ne reviendrait pas sur sa décision de suspendre sa participation au traité New Start de réduction des armes stratégiques tant que les États-Unis n'auront pas modifié leur politique à l'égard de l'Ukraine, a rapporté Interfax. La semaine dernière, le président Vladimir Poutine a annoncé que la Russie suspendait sa participation à l'accord, accusant les États-Unis de tenter d'infliger une "défaite stratégique" à la Russie en Ukraine. Il a signé la loi de suspension mardi. Sergueï Ryabkov a ajouté que les deux pays continuaient de discuter des questions relatives au traité via des "canaux fermés", selon Interfax. (Reportage Reuters)