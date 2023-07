La Russie ne rejette pas l'idée de pourparlers avec l'Ukraine, dit Poutine

La Russie ne rejette pas l'idée de pourparlers avec l'Ukraine, dit Poutine













(Ajoute détails, corrige lieu où s'est déroulée la réunion) 29 juillet (Reuters) - La Russie ne rejette pas l'idée de pourparlers avec l'Ukraine, a déclaré samedi le président russe, Vladimir Poutine, ajoutant que les initiatives de paix présentées par les pays africains ou la Chine pourraient constituer une base pour la paix. Le chef du Kremlin a fait ces déclarations lors d'une conférence de presse après avoir rencontré vendredi des dirigeants africains à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine a également dit qu'il était compliqué de mettre en place un cessez-le-feu alors que l'armée ukrainienne menait une offensive. Le dirigeant russe a également indiqué qu'aucun changement d'importance ou intensification n'était prévue pour le moment sur le front ukrainien. (Reportage Reuters; version française Camille Raynaud)