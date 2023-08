La Russie n'ouvrira pas d'enquête obéissant aux règles internationales sur l'accident de l'avion de Prigojine

(Reuters) - La Russie a prévenu le Centre brésilien d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (CENIPA) qu'elle n'ouvrirait pas, "pour l'instant", d'enquête obéissant aux règles internationales sur l'accident d'avion qui a coûté la vie à Evguéni Prigojine, a indiqué mardi l'organisme à Reuters. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner est mort la semaine dernière avec plusieurs de ses proches dans la chute de son avion, un Embraer Legacy 600, qui l'emmenait de Moscou à Saint-Pétersbourg. Le décès d'Evguéni Prigojine est intervenu deux mois après sa mutinerie contre les autorités militaires russes sur fond de désaccord sur la conduite de la guerre en Ukraine, initiative qualifiée de "trahison" par le président Vladimir Poutine. Le CENIPA a déclaré qu'il prendrait part à une enquête menée par la Russie s'il y était invité et qu'elle se déroulait dans le respect des règles internationales. L'autorité de l'aviation russe n'était pas obligée de répondre favorablement à la demande du CENIPA, mais certains anciens enquêteurs ont estimé qu'elle le devrait, alors que les Etats-Unis et d'autres gouvernements occidentaux soupçonnent le Kremlin d'être à l'origine de l'accident. Le Kremlin nie toute responsabilité dans l'incident. (Reportage Allison Lampert et Gabriel Araujo; version française Camille Raynaud)