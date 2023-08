La Russie "n'écarte pas que la mort de Prigojine ne soit pas un accident" dit le Kremlin

(Corrige coquille dans le titre) MOSCOU, 30 août (Reuters) - Le Kremlin a déclaré mercredi que l'enquête sur l'accident d'avion qui a coûté la vie à Evguéni Prigojine n'excluait pas la possibilité que le crash de l'appareil ait été causé délibérément, reconnaissant pour la première fois explicitement qu'il a pu être assassiné. "Il est évident que différentes versions sont envisagées, y compris la version - vous savez de quoi nous parlons - d'une atrocité délibérée", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Attendons les résultats de l'enquête russe", a-t-il demandé. Le jet privé Embraer à bord duquel le chef de Wagner se rendait de Moscou à Saint-Pétersbourg s'est écrasé le 23 août, tuant les dix personnes à bord, dont deux autres personnalités de Wagner, quatre gardes du corps et trois membres d'équipage. La cause de l'accident n'est pas encore claire, mais des témoins ont déclaré à Reuters qu'ils avaient entendu une détonation suivie du crash de l'avion. La mort d'Evguéni Prigojine, enterré mardi lors d'une cérémonie privée en périphérie de Saint-Pétersbourg, a eu lieu exactement deux mois après la brève rébellion des combattants de Wagner contre le commandement militaire russe, la menace la plus importante à l'encontre du président Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir en 1999. La Russie a prévenu le Centre brésilien d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (CENIPA) qu'elle n'ouvrirait pas, "pour l'instant", d'enquête obéissant aux règles internationales sur l'accident d'avion qui a coûté la vie à Evguéni Prigojine. "Tout d'abord, l'enquête est en cours, le comité d'enquête s'en occupe", a commenté Dmitri Peskov. "Dans ce cas, il ne peut être question d'un quelconque aspect international". (Rédigé par Guy Faulconbridge ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)