La Russie "n'a aucun intérêt à envahir la Pologne ou la Lettonie", dit Poutine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans une interview diffusée jeudi que la Russie défendrait ses intérêts mais qu'elle n'avait aucun intérêt à étendre la guerre en Ukraine à d'autres pays, comme la Pologne ou la Lettonie. Vladimir Poutine a fait ces déclarations lors d'un entretien de deux heures accordé à l'animateur de télévision américain Tucker Carlson. Alors qu'on lui demandait s'il pouvait imaginer un scénario dans lequel il enverrait des soldats russes en Pologne, Vladimir Poutine a répondu: "Uniquement dans un cas, si la Pologne attaque la Russie. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun intérêt en Pologne, en Lettonie, où ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela? Nous n'y avons simplement aucun intérêt." L'entretien, réalisé mardi à Moscou, a été diffusé sur le site internet de Tucker Carlson. Le Kremlin a déclaré que Vladimir Poutine avait accepté de donner une interview à Tucker Carlson car la manière dont l'ancien journaliste de Fox News aborde le conflit en Ukraine est différente de celle, "de parti pris", des autres médias occidentaux. Tucker Carlson, qui a déclaré que la manière dont la plupart des médias occidentaux traitaient la guerre en Ukraine était de parti pris en faveur de Kyiv, est considéré comme ayant des liens étroits avec l'ancien président américain Donald Trump. (Reportage David Brunnstrom, David Ljunggren et Ron Popeski, avec la contribution de Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)