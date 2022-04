La Russie met en garde les Etats-Unis contre de nouvelles livraisons d'armes à Kyiv

LONDRES, 25 avril (Reuters) - La Russie a mis en garde les États-Unis contre de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine, a déclaré lundi l'ambassadeur de Moscou à Washington à la télévision publique russe.

"Nous avons souligné le caractère inacceptable de cette situation où les États-Unis d'Amérique déversent des armes en Ukraine, et nous avons demandé qu'il soit mis fin à cette pratique", a dit Anatoli Antonov dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Rossiya 24.

Anatoli Antonov a déclaré qu'une note diplomatique officielle exprimant les inquiétudes de la Russie avait été envoyée à Washington.

Selon l'ambassadeur, de telles livraisons d'armes par les États-Unis ne feront qu'aggraver la situation et augmenteraient les enjeux du conflit.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont rencontré dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky à Kyiv, et lui ont annoncé une nouvelle aide d'une valeur de 713 millions de dollars (661 millions d'euros) pour le gouvernement ukrainien et d'autres pays de la région.

Plus tôt ce mois-ci, le président américain Joe Biden a dévoilé une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine, élargissant la portée des systèmes fournis pour inclure des armes d'artillerie lourde.

Volodimir Zelensky a pour sa part demandé aux représentants américains des armes plus puissantes, afin de repousser l'offensive russe dans le sud et l'est de l'Ukraine.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, qualifiée par Moscou d'"opération militaire spéciale", a fait des milliers de morts et déplacés et fait craindre une confrontation plus large entre la Russie et les États-Unis, les deux plus grandes puissances nucléaires du monde. (Version française Diana Mandiá)