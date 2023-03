La Russie mène un essai de missile depuis un sous-marin en mer du Japon

La Russie mène un essai de missile depuis un sous-marin en mer du Japon













3 mars (Reuters) - Un sous-marin russe déployé en mer du Japon a lancé, dans le cadre d'un exercice, un missile de croisière Kalibr qui a atteint une cible terrestre située à plus de 1.000 kilomètres, a déclaré vendredi le ministère russe de la Défense. Il s'agit de l'un des missiles utilisés par Moscou dans le cadre de son offensive en Ukraine, notamment pour viser des centrales électriques, depuis des navires et sous-marins situés en mer Noire. Une vidéo publiée par le ministère russe de la Défense montre un missile émerger de l'eau puis atteindre une cible située dans une zone d'entraînement de la région de Khabarovsk, dans l'est de la Russie. Plusieurs bâtiments de la marine russe, ainsi que des avions de chasse et des drones, ont été déployés pour sécuriser le périmètre, a indiqué Moscou, alors qu'une querelle oppose depuis des décennies la Russie et le Japon à propos de la souveraineté territoriale sur un ensemble d'îles du Pacifique. (Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)