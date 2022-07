La Russie menace l'Ukraine d'une grande offensive, Blinken inquiet du positionnement chinois

KYIV/NUSA DUA, Indonésie (Reuters) - Les défenseurs ukrainiens ont livré bataille samedi pour contenir les forces russes sur plusieurs fronts, ont dit des officiels, pendant que les Etats-Unis ont exhorté la Chine à s'aligner sur les Occidentaux pour condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'issue d'un sommet du G20 acrimonieux.

Une frappe de missile sur Kharkiv, dans le Nord du pays, a blessé trois civils, a annoncé le gouverneur de la ville. Mais les principales attaques russes ont été observées plus au sud-est, à Luhansk et Donetsk.

Des officiels ukrainiens ont fait état de frappes aux deux endroits samedi tandis que le ministère britannique de la Défense a déclaré que Moscou était en train de transférer des forces réservistes de partout en Russie pour les rassembler près de l'Ukraine en vue d'offensives futures.

Sur le terrain diplomatique, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a annoncé samedi qu'il s'était entretenu avec son homologue chinois, Wang Yi, au sujet de l'invasion russe de l'Ukraine lors d'un entretien de plus de cinq heures à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Bali, en Indonésie.

Cette rencontre, la première en personne entre les deux diplomates depuis le mois d'octobre, vise à empêcher la relation, déjà difficile, entre Pékin et Washington de s'envenimer.

"J'ai répété au conseiller d'Etat que nous étions préoccupés par l'alignement de la République populaire de Chine sur la Russie", a déclaré Antony Blinken.

Il a estimé que la position de la Chine n'était pas neutre, puisque Pékin a apporté son soutien à Moscou aux Nations unies et a "amplifié la propagande russe".

Peu avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, la Chine et la Russie avaient proclamé un partenariat stratégique "sans limites".

Les responsables américains ont mis en garde la Chine contre l'octroi d'une aide militaire ou financière à Moscou.

Dans un communiqué, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a souligné que l'orientation des relations sino-américaines risquait d'être encore plus "dévoyée" en raison d'un problème de perception de la Chine par les Etats-Unis.

"Beaucoup de gens pensent que les Etats-Unis souffrent d'une poussée de plus en plus grave de 'sinophobie' ('Chinaphobia')", peut-on lire dans le communiqué.

Wang Yi a dit au chef de la diplomatie américaine, lors d'un échange qualifié de "profond" et "franc", que les Etats-Unis devraient lever dès que possible les droits de douane supplémentaires sur les produits chinois et cesser d'imposer des sanctions unilatérales aux entreprises chinoises.

En outre, Washington doit être prudente dans ses mots et dans ses actes lorsqu'il s'agit de Taïwan et ne doit pas envoyer de mauvais signaux aux forces "indépendantistes" de l'île, a ajouté Wang Yi.

Les responsables américains avaient déclaré avant l'entretien que la réunion avait pour but de maintenir la stabilité des relations entre les Etats-Unis et la Chine et d'éviter qu'elles ne dérivent par mégarde vers un conflit.

Antony Blinken a indiqué que le président américain Joe Biden s'entretiendrait avec son homologue chinois Xi Jinping dans les semaines à venir.

(Reportage David Brunnstrom, avec la contribution de Ryan Woo à Pékin, rédigé par Ed Davies; version française Camille Raynaud et Laetitia Volga)