La Russie lance une nouvelle attaque de drones contre l'Ukraine

(Bien lire "sud" (pas "ouest") au $3) 27 décembre (Reuters) - La Russie a lancé une nouvelle attaque de drones contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne. Les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine ont abattu 32 des 46 drones lancés par la Russie, a précisé l'armée de l'air sur Telegram. La plupart des drones n'ayant pas été abattus ont atteint les territoires proches de la ligne de front à l'est et au sud de l'Ukraine, en particulier la région de Kherson, a indiqué l'armée de l'air. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)