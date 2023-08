La Russie lance une mission spatiale pour trouver de l'eau sur la Lune

La Russie lance une mission spatiale pour trouver de l'eau sur la Lune













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie a procédé vendredi au lancement de sa première mission lunaire en 47 ans avec l'objectif de devenir la première puissance mondiale à effectuer un atterrissage en douceur sur le pôle Sud de la Lune, où se trouveraient des sources d'eau glacée. Une fusée Soyouz-2.1v transportant l'atterrisseur lunaire Luna-25 a décollé du cosmodrome de Vostochny, village situé à quelque 5.500 kilomètres à l'est de Moscou, à 02h11 heure de la capitale russe. Il est attendu que l'appareil se pose sur la Lune le 23 août, a indiqué l'agence spatiale russe. (Reportage Guy Faulconbridge à Moscou et Joey Roulette à Washington; version française Jean Terzian)