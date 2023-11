La Russie lance une attaque de drone contre Kyiv, dit l'Ukraine

19 novembre (Reuters) - La Russie a lancé plusieurs attaques contre Kyiv aux premières heures de dimanche pour la deuxième nuit d'affilée, a déclaré l'administration militaire de la capitale ukrainienne. "Des groupes de drones (UAV) de l'ennemi ont été lancés et ont attaqué Kyiv par vagues, provenant de différentes directions, en même temps, changeant constamment leurs mouvements", a écrit Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de la ville de Kyiv, sur Telegram. "C'est pourquoi les sirènes d'alerte aérienne ont résonné plusieurs fois dans la capitale." Serhiy Popko a déclaré que, selon les premières informations, les systèmes de défense aérienne ukrainiens avaient abattu près de dix drones Shahed de fabrication iranienne à Kyiv et dans ses environs. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. La Russie n'a pas immédiatement fait de commentaire. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)