La Russie jure de "punir l'Ukraine" après l'attaque d'un pétrolier près du pont de Crimée

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie a déclaré qu'elle punirait l'Ukraine après q'un drone naval ukrainien a frappé un de ses pétroliers dans le détroit de Kertch, près du pont stratégique reliant la Russie à la Crimée.

Moscou a dénoncé un "acte terroriste" qui avait menacé les vies des membres d'équipage et posé un risque de "désastre environnemental de grande ampleur". Un drone naval ukrainien chargé d'explosifs a frappé dans la nuit de vendredi à samedi le pétrolier, qui transportait du carburant pour l'armée russe, ont indiqué Kyiv et Moscou. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la Russie userait de représailles. "Le régime de Kyiv, ne rencontrant aucune condamnation de la part des pays occidentaux et des organisations internationales, utilise activement de nouvelles méthodes terroristes, cette fois en mer Noire", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Rien ne peut justifier de tels actes barbares, ils ne resteront pas sans réponse et leurs auteurs et ceux qui les ont commis seront inévitablement punis." (Reportage de Reuters; version française Camille Raynaud)