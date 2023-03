La Russie juge l'ONG anti-corruption Transparency International "indésirable"















6 mars (Reuters) - Le parquet général de la Fédération de Russie a déclaré lundi "indésirable" l'organisation anti-corruption Transparency International, basée en Allemagne. "Il a été établi que cette organisation va clairement au-delà de ses objectifs affichés", a-t-il dit. Des dizaines d'ONG étrangères ont été jugées "indésirables" depuis que la Russie a introduit cette qualification en 2015, ce qui a souvent préfiguré l'interdiction pure et simple de leurs activités par le ministère de la Justice. (Rédigé par Caleb Davis, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)