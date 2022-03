La Russie interdit son territoire à davantage de dirigeants de l'UE

(Précisions)

31 mars (Reuters) - Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé jeudi avoir élargi la liste des dirigeants de l'Union européenne, députés européens, personnalités publiques et journalistes qui ne sont plus autorisés à se rendre en Russie.

Cette mesure, prise en réponse aux sanctions imposées par les Vingt-Sept à Moscou en raison de l'invasion de l'Ukraine, vise des personnalités qui alimentent la "russophobie" en Europe, selon le ministère.

"Les restrictions s'appliquent aux hauts dirigeants de l'Union européenne, y compris un certain nombre de commissaires européens et de chefs de structures militaires de l'UE, ainsi qu'à la grande majorité des membres du Parlement européen qui promeuvent des politiques anti-russes", a-t-il déclaré.

La liste noire établie par Moscou comprend également des responsables de certains États membres de l'UE, ainsi que des personnalités publiques et des journalistes qui sont, selon le ministère, "personnellement responsables de la promotion de sanctions anti-russes illégales, d'incitation à la russophobie et de la violation des droits et libertés des russophones". (Reportage Reuters, édité par Matthieu Protard)