La Russie interdit d'entrée Kamala Harris sur son territoire et d'autres personnalités US dont Mark Zuckerberg

(Reuters) - La Russie a élargi jeudi la liste des représentants américains interdits d'entrée sur son territoire pour y inclure la vice-présidente Kamala Harris et 28 autres représentants, entrepreneurs et journalistes, dont le porte-parole du Pentagone John Kirby et le patron de Facebook, Mark Zuckerberg.

"Ces individus sont interdits d'entrée en Russie indéfiniment", a déclaré dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères, qui a publié la liste.

(Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)