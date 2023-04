La Russie inculpe pour terrorisme la suspecte du meurtre du blogueur Vladlen Tatarsky à Saint-Pétersbourg

MOSCOU (Reuters) - La justice russe a formellement inculpé mardi Darya Trepova pour des faits de terrorisme alors que la jeune femme de 26 ans est soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat du blogueur Vladlen Tatarsky. Vladlen Tatarsky, de son vrai nom Maxim Fomine et originaire du Donbass dans l'est de l'Ukraine, était un fervent partisan de l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Il a été tué dimanche par l'explosion d'une bombe dans un café de Saint-Pétersbourg. Le Comité d'enquête russe a indiqué avoir inculpé Darya Trepova pour avoir commis "un acte de terrorisme en bande organisée ayant causé intentionnellement la mort". Il affirme que Darya Trepova a agi sur ordre d'un groupe travaillant pour le compte de l'Ukraine. Darya Trepova a été transférée de Saint-Pétersbourg à Moscou, où le parquet devait demander plus tard dans la journée de mardi son placement en détention provisoire. (Reportage bureaux de Reuters; Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)