La Russie frappe des terminaux céréaliers dans la région d'Odessa

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les forces russes ont frappé des terminaux céréaliers d'une entreprise agricole dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, blessant deux personnes, a déclaré vendredi le gouverneur de la région. Ces frappes semblaient toutefois moins intenses que celles des trois nuits précédentes, intervenues après que Moscou a renoncé à l'accord céréalier en mer Noire scellé sous l'égide de l'Onu. Deux personnes ont été blessées dans l'attaque qui a visé l'entreprise agricole, a déclaré le gouverneur régional d'Odessa, Oleh Kiper, qui n'a cependant pas précisé le lieu exact des frappes russes. "Malheureusement, les terminaux céréaliers d'une entreprise agricole de la région d'Odessa ont été touchés. L'ennemi a détruit 100 tonnes de pois et 20 tonnes d'orge", a-t-il dit sur l'application de messagerie Telegram. La Russie a tiré des missiles de croisière Kalibr depuis la mer Noire, à basse altitude pour contourner les systèmes de défense aérienne, a-t-il ajouté. Deux missiles ont touché les installations de stockage de céréales, provoquant un incendie, tandis qu'un autre a endommagé des équipements agricoles et de sauvetage dans la même entreprise. Des photos prises sur les lieux montraient un incendie en cours au milieu de bâtiments qui ressemblent à des entrepôts, ainsi qu'un véhicule de lutte contre les incendies gravement endommagé. Moscou, qui accuse l'Ukraine d'avoir attaqué lundi le pont de Crimée, affirme avoir mené des "frappes de représailles" cette semaine après avoir mis fin à l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire. La Russie a également poursuivi ses attaques dans les régions orientales et méridionales d'Ukraine cette semaine. Youri Malachko, gouverneur de la région méridionale de Zaporijia, a fait état de 80 attaques russes contre des localités de la région au cours des dernières 24 heures, et a déclaré que quatre personnes avaient été tuées. Selon le bureau du procureur général, un couple marié d'une cinquantaine d'années a été tué tôt vendredi lors d'un bombardement sur la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk. (Reportage Anna Pruchnicka ; version française Kate Entringer)