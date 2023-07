La Russie frappe des entrepôts de céréales ukrainiens sur le Danube

KYIV, 24 juillet (Reuters) - La Russie a détruit des entrepôts de céréales ukrainiens sur le delta du Danube lors d'une attaque de drones qui a blessé six personnes tôt lundi, a déclaré l'Ukraine, tandis qu'un dépôt de munitions russe a été touché à Djankoï, en Crimée annexée, selon le gouverneur local. Les attaques russes se sont intensifiées après la suspension par Moscou de sa participation à l'accord sur les céréales de la mer Noire, et elles ont visé en majorité la ville portuaire d'Odessa. Les frappes de lundi, lancées avant l'aube, ont touché des infrastructures situées le long du Danube, une voie maritime alternative mise en place par certaines entreprises céréalières ukrainiennes. "Les entrepôts où étaient stockées les récoltes de céréales ont été détruits, les réservoirs pour le stockage d'autres types de marchandises ont été endommagés. Un incendie s'est déclaré dans l'un des locaux de production, qui a été rapidement éteint", a déclaré la police dans un communiqué. Les infrastructures endommagées se trouvaient dans le port fluvial de Reni, sur le Danube, et une quinzaine de drones ont pris part à l'attaque, a rapporté le site d'information Reni-Odesa, citant un responsable local. La Russie a attaqué avec des drones Shahed-136 de fabrication iranienne et les défenses aériennes ukrainiennes en ont abattu trois, a déclaré le gouverneur régional d'Odessa, Oleh Kiper. Par ailleurs, Sergueï Aksyonov, le gouverneur russe de Crimée, a déclaré qu'un dépôt de munitions avait été touché lors d'une attaque de drones lancée par les forces ukrainiennes tôt lundi et qu'un bâtiment résidentiel avait aussi été endommagé. Il a ajouté qu'il n'y avait aucune indication de victimes, mais qu'une évacuation des personnes se trouvant dans un rayon de 5km était en cours. Il n'a pas été précisé si le dépôt de munitions a été touché par un tir direct ou s'il a été endommagé par la chute des débris d'un drone. (Reportage Olena Harmash et Valentyn Ogirenko à Kyiv, Lidia Kelly à Melbourne et Mark Trevelyan à Londres ; rédigé par Tom Balmforth ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)