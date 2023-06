La Russie fixe au 10 septembre les élections dans les territoires nouvellement annexés

La Russie fixe au 10 septembre les élections dans les territoires nouvellement annexés













MOSCOU, 15 juin (Reuters) - La commission électorale centrale de Russie a fixé jeudi la date des élections régionales dans quatre provinces ukrainiennes annexées par Moscou pour le 10 septembre, coïncidant avec les votes dans d'autres régions russes, a rapporté l'agence de presse d'État RIA. La responsable des élections, Ella Pamfilova, a déclaré que le ministère russe de la Défense et le Service fédéral de sécurité (FSB) considéraient qu'il était possible d'organiser les élections en septembre, a reporté TASS, une autre agence de presse d'État. Les scrutins ont pour but d'élire des gouverneurs locaux. La Russie ne contrôle pas entièrement les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson, où des combats sont toujours en cours. La Russie a déclaré en septembre dernier que ces régions faisaient partie de son propre territoire après avoir organisé ce qu'elle a appelé des référendums dans les zones occupées de l'Ukraine, que Kiyv et l'Occident ont dénoncés comme étant illégaux et coercitifs. (Reportage Reuters, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)